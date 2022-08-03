فؤاد حسين ووزيرة الخارجية الفرنسية يبحثان سبل خفض التوتر في المنطقة

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة في مُختلف المجالات، فيما أكدا ضرورة العمل من أجل تحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ، أن «وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاترين كولونا، وقدّم التهنئة بمُناسبة تسنُّمها منصبها وزيرةً للخارجيَّة الفرنسيَّة، مُتمنياً لها النجاح في مهام عملها».

أضاف البيان، أن «الجانبين بحثا سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة في مُختلف المجالات، وسُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس».

وأعرب الوزير، بحسب البيان، عن شكره للحُكُومة الفرنسيَّة لمواقفها الداعمة للعراق في مُختلف المجالات.

وأطلع الوزير نظيرته الفرنسيَّة على الوضع الداخليّ العراقيّ وما يشهده العراق من مظاهرات، مُؤكَّداً أنّها تمثل حالة تتعلق بالديمقراطيّة الناشئة والتي يُمارسها أبناء الشعب العراقيّ وهي ضمن العمليّة السياسيّة في العراق .

وتابع البيان «كما بحث الوزيران عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، مُؤكّدين على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف».

وأشار إلى أن «الوزيرين تطرقا إلى العلاقات الثنائيَّة بين السعوديّة والجُمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وتحسنها في مجالات معينة، وأكّد الجانبان على ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد، والدفع بالحلول التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية».

وأضاف البيان «كما ناقش الوزيران مسيرة المُفاوضات حول الاتفاق النوويَّ بين إيران والدول الست، وانعكاساته الإيجابيّة على أمن المنطقة، واستقرارها».

من جانبها، قدمت وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة، بحسب البيان، خالص تعازيها إلى حكومة وشعب العراق باستشهاد عددٍ من المواطنين جراء القصف الذي طال قرية سياحية في محافظة دهوك، مُؤكَّدةً التزام فرنسا بدعم سيادة العراق بشكل كامل في سبيل ضمان أمنه وإستقراره.

وفي الختام وجه حسين الدعوة إلى نظيرته الفرنسية لزيارة بغداد لمُناقشة سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين.

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