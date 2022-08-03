قصيدة “مقاماتُ الأسى”

د. رمضان مهلهل سدخان

أجَرجِرُ الأقدامَ في وَهْنٍ وفي ضَجَرِ

وَي! كأنني بَلَغْتُ أرذلَ العُمُرِ

فراتي جريحٌ ودجلةُ مُحتَضَرٌ

يستصرخان السما من هكذا قَدَرِ

والحقلُ أصفرُ، شُحُّ الماءِ أيْبَسَهُ

والباسقُ النخلُ عالٍ دونما ثمرِ

آبارُ نفطي لدى الأغرابِ تنهَبُها

ماليَ فيها غيرُ الدخانِ والكَدَرِ

والظلمُ باقٍ، يدُ الأحزابِ تحرسُهُ

والفقرُ وَسْمٌ على أجسادِنا الخُوَّرِ

والأرضَ باتَتْ جيوشُ التُركِ تقضِمُها

والقومُ نجوى بين شاجِبٍ ومستَنكِرِ

والماءُ غورٌ تَعَلْقَمَ في الفمِ طَعمُهُ

والعيشُ مُرٌّ، سُراةُ القومِ في خَدَرِ

رحماكَ ربّي فعينُ العَبْدِ شاخصةٌ

أفرِغْ عليه الصبرَ، فالكلُّ في سَفَرِ

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