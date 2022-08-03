ماكرون يدعو الى الهدوء وضبط النفس في العراق

دعا الرئيس الفرنسي ايموانويل ماكرون الى الهدوء وضبط النفس في العراق، مشيداً بدعوة رئيس الوزراء العراقي للكتل السياسية الى الحوار.

ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.

وكتب ماكرون تغريدة بموقع تويتر، في رد على بيان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (2 آب 2022): “قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب ان يسود الهدوء وضبط النفس”.

واضاف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: “أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين”.

وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء (27 تموز 2022) اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون يوم السبت (30 تموز 2022) الى الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح.

من ثم رد الاطار التنسيقي، على تظاهرات الصدريين، بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء من ناحية جسر المعلق، عصر يوم الاثنين (1 آب 2022) ومن ثم انسحبوا من المكان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط