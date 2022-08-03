مظاهرات إطارية وصدرية للبحث عن حلول، نعيم الهاشمي الخفاجي

كل من يخرج يتظاهر ويرفع شعار الإصلاح سواء كان من الاخوة بالتيار الصدري أو من الاخوة في قوى أحزاب الإطار فهم غايتهم المطالبة في الإصلاح وإنهاء المحاصصة وكل حسب طريقته وفهمه، من ناحية المبدأ المطالبات تعني أن هناك ناس تفكر وتريد العمل على الخروج من الوضع البائس، وكل حسب فهمه، بيئتنا وبالذات الشيعية العراقية تعرضت إلى اضطهاد قرون طويلة من الزمان انتجت لنا بيئة يعم على غالبيتها الجهل والسذاجة والشعور بعقدة العبودية والدونية.

أنا شخصيا عشت مع جميع وغالبية الأحزاب الإسلامية الشيعية والعلمانية والليبرالية العراقية يعم على تفكيرهم السذاجة وعدم وضوح الرؤية لايميزون مابين العدو والصديق، بل هناك أطراف حزبية إسلامية شيعية عراقية تفضل البعثي والطاىفي السني على المناضل والمجاهد الشيعي الذي يختلف بوجهات نظر بسيطة معهم، خلال وجودي مع الأحزاب الإسلامية الشيعية العراقية تبدء انشقاقتهم بسبب خلاف في وجهات النظر وليس خلاف عقائدي، هذا الخلاف ينتهي بالانشقاق وتأسيس حزب جديد، لا اريد ان أشير إلى اسماء كبيرة عملت انشقاقات بسبب وجهات نظر شخصية للأسف الشديد.

المتابع إلى مظاهرات بغداد فقد إحدى طرفي المظاهرات على ضرورة الالتزام بعد اللجوء إلى العنف والسلاح، على سبيل المثال قادة احزاب الإطار التنسيقي وجهوا دعوة إلى جماهيرهم للتظاهر وحددوا عصر يوم أمس الاثنين بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء الحكومية، وأصدر قادة الإطار توجيهات صارمة لمؤيديهم بالالتزام بالضوابط وعدم استخدام العنف وفعلا تمت المظاهرات بنجاح فائق

بالجانب الثاني المتمثل بالتيار الصدري، أجريت يوم أمس مسيرة راجلة من جسر الجمهورية إلى مقر البرلمان رأيت شباب ينظمون حركة العبور وهناك سيارات تطوع السائقين بنقل الركاب مجانا، ورأيت ساىقين أجرة يصيحون النفر ب ٥٠٠ دينار للبرلمان العراقي، تحدثت مع شاب صدري مهذب قال لي يفترض ننهي المظاهرات بسرعة لانه بدأت اشكال قبيحة تدخل للتظاهر وهؤلاء اكيد تدعمهم جهات بعثية وطاىفية لعمل أعمال عنف وحرف المظاهرات عن هدفها الحقيقي.

أكد الطرفين التيار الصدري وقوى الإطارعلى أن هذه المظاهرات تهدف للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والعملية الديمقراطية، وأنها ليست موجهة ضد شخص أو فئة بعينها، بل قادة أحزاب الإطار شردوا على أنه يُمنع دخول المتظاهرين من قوى الإطار إلى المنطقة الخضراء، دعا المنظمون إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية وعدم الاحتكاك بهم. كما دعوا إلى الاقتصار على حمل العلم العراقي والرايات الحسينية وبيارق العشائر، وعدم الانجرار وراء الإشاعات، ورفض الشعارات الاستفزازية.

هناك حقيقة كل الأطراف لديهم أنصار ومؤيدين، اكيد بالنسبة للسيد الصدر لديه أنصار كثيرون ولديه جماهير تطيعه وتنفذ كل اوامره برحابة صدر ومن منطلق إيماني خالص، رغم الأحداث المؤلمة لكن رأينا مواقف ساخرة وجميلة منها موقف الحجيّة أم حسين، جلست بطريقة وهي تقود البرلمان من كرسيّ تجلس عليه بكل ثقة وقوة وأمامها الأوراق التي تحمل التشريعات الجديدة، وهي ترتدي البوشية الزي التقليدي لنساء شيعة العراق من الوسط والجنوب العراقي، وجوارها شاب يرّوح عنها الحرّ بمروحة مصنوعة من خوص النخيل، وبين فينة وأخرى ترفع الحجيّة سماعة هاتف البرلمان لتردّ على الاتصالات لعاجلة من الأعمال وبطريقة ساخرة وبشكل ممتاز.

خلال متابعاتي لتغطية الإعلام البعثي للمظاهرات قرأنا مئات التعليقات والتغريدات والمقالات تكشف حقيقة مايحلم به فلول البعث على سبيل المثال المهتوك دفان الإرهابيين عامر الكبيسي يقول ( ‏حل البرلمان هو مطمح خجول، وكان باستطاعة التيار الصدري فعلها وهو داخل المجلس فله النصف مع مستقلين وآخرين يوافقونه وهم كثيرون، كذلك قانون انتخابات أفضل ليس مطمحا أبدا! فلقد كان الأمر سهلا وميسرا.. الأمر أكبر هذه المرة).

انتهى، اقول إلى صنيعة الإرهابي تيسير علوني، يجب أن تكون القضية اكبر في تشكيل حكومة من ابناء الجنوب رغم أنف…ك وانوف فلول البعث وهابي بدون محاصصة طائفية ومذهبية والذي يعجبه يعجبه والمايعجبه يذهب إلى دول البداوة الوهابية

رحم الله مالك ابن الاشتر صديق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع، اهل الشام متفقين على باطلهم وأنتم متفرقين عن حقكم.

الإطار المختلفين فيما بينهم والتيار الصدري بينهم مشتركات بالعقيدة والدين والولاية والمظلومية، مستهدفين من فلول البعث وهابي ومحيطهم البدوي، الإرهابيين يقتلون المقاتل والمجاهد من سرايا السلام مثل ما يقتلون المجاهد من الفصائل والحشد والقوات الأمنية بسبب تشيعهم إلى آل البيت ع، التيار الصدري وحزب الدعوة يربطهم ويجمعهم السيد الشهيد الصدر الأول وشقيقته والشهيد الصدر الثاني رض وولديه، أتعجب برفض نوري المالكي لتولي السيد جعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة رغم أن اخواننا الدعات صدعوا رؤسنا بحب الصدر الأول، بل كنت مع قادة للدعات يتفقدون ابناء إلى المرحوم عارف البصري والشهيد عبدالامير المنصوري عندما كانوا في سوريا فهل للفقر علاقة بذلك وعندما اصبحوا من أصحاب المال والثروة والسلطة تغيرت مواقفهم، شيء لاتصدقه العقول، كل من هو شيعي مستهدف وللاسف الخلافات مستشريه، الحمد لله لست إسلامي، نعم متدين واعتز بإسلامي وبشيعة ال البيت عليهم السلام، نعم أنني اتبنى فكر يساري، لكن أتعجب بالحقد الدفين بين الاوساط الدينية الشيعية، بل حتى الذي يقترب منهم يصله بعض الاذى ….الخ ياجماعة اذا محمد وآل بيته مايجمعونا فمن الذي ننجمع عنده وبسببه.

هناك حقيقة لايمكن تغير النظام السياسي بالتمني، الذي يريد تغير يتوكل على نفسه وعلى جماهيره ويدخل بالقوة

‏القيادي في البارتي هوشيار زيباري في تغريدة له رافضا فيها تغيير النظام السياسي :

النظام الحالي لن يغير الا بآليات دستورية متفق عليهاو ليست بأمزجة شخصية و ٦٠بالمائة من العراقيين صوتوا على الدستور في 2005 باستفتاء دعمته المرجعية و ودوليا.

‏من تحرر من العبودية بأي سبب من الأسباب الطبيعية وغير الطبيعية، وفتحت له أبواب الحرية.

فإن عاد وأغلق الأبواب بيده واشتاق لسوط جلاده،من خلال الصراع مع أخيه، فصراعه هذا بعد تحرره هو اختيار ورغبة بالعبودية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

2/8/2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط