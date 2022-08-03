مكتب القائد العام يطالب المتظاهرين بإخلاء مؤسسات الدولة

دعا مكتب القائد العام للقوات المسلحة المتظاهرين إلى الانسحاب من مؤسسات الدولة، معرباً عن أمله بانتهاء الاحتجاجات السلمية بشكل طبيعي.

وقال المتحدث باسم المكتب يحيى رسول، إن “التظاهر حق مشروع لجميع أبناء الشعب العراقي وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وكفله الدستور العراقي”.

وأضاف رسول، أن “المتظاهرين السلميين متواجدين ضمن مبنى مجلس النواب العراقي”، مشدداً على “اخلاء المؤسسات الرسمية وهم على درجة عالية من الوعي وهناك احترام للقوات المسلحة العراقية التي توفر الحماية لهم”.

وأشار، إلى أن “القوات الأمنية خصصت بوابة التشريع باتجاه المنطقة الخضراء من أجل دخول المتظاهرين بالتنسيق”، معرباً عن أمله “بانتهاء التظاهرات السلمية بشكل طبيعي وتعود الأمور إلى طبيعتها”.

وأوضح رسول، أن “الوضع الأمني بشكل عام جيد في بغداد، وكذلك الحال بالنسبة للطرق والجسور والمحال التجارية، وهذا ما يؤكد وجود تنسيق للقوات المسلحة العراقية في إدامة الاستقرار”.

من جانبه، أكد مدير مكتب السيد الشهيد الصدر في بغداد السيد إبراهيم الجابري، أن توجيه وزير زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يركز على انسحاب المعتصمين من قاعة جلسات البرلمان فقط.

وقال الجابري في تسجيل فيديو تابعته (المدى)، إن “توجيه وزير السيد الصدر يركز على انسحاب المعتصمين من قاعة جلسات البرلمان فقط”.

ودعا الجابري المتظاهرين إلى الاستمرار بالاعتصام داخل أروقة مبنى البرلمان وخارجه.

وأظهرت صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي اخلاء المتظاهرين قاعات جلسات البرلمان بالكامل.

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