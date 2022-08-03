من ادب المهجر

كثيرا .. و وحيدا

بدل رفو

النمسا \ غراتس

ستسافر كثيرا..

ستحمل أوجاع بلادك الاولى كثيرا..

ستعشق شعوبا وقبائلا واوطانا

وحضارات كثيرا..

ستعيش انكسارات الروح

ستراقص اشعارك في محطات الغربة

على شواطىء البحار والأنهار كثيرا..

وفي اعياد شعبك..

سترى نفسك في قطارات العالم..

في غابات الدنيا وموانىء البلدان

تندب حظك التعيس..

وشارد الفكر وحيدا..

وعندما تبدأ الحرية بالبكاء

على مذبح الانسانية..

وقتها ستودع الدنيا

مع خيباتك بقلب كسير..

يا من بعشق الغرانيق

وبحرية الوطن تحلم كثيرا..

سيظل عشق حمزاتوف وداغستان

واوطانا حلمت بهم

حلما لم يكتمل.. ووجعا كبيرا !!

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