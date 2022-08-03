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نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب بالإسراع في إعمار شنگال وتفعيل قانون الناجيات الآيزيديات

نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب بالإسراع في إعمار شنگال وتفعيل قانون الناجيات الآيزيديات

طالب نائب رئيس البرلمان العراقي د. شاخوان عبدالله، اليوم الاربعاء، الحكومة الاتحادية ببذل أقصى الجهود والإسراع في إعمار شنگال (سنجار) وتعويض ذوي الضحايا وتفعيل قانون الناجيات الآيزيديات، وذلك في الذكرى السنوية لجريمة الإبادة الجماعية للايزيديين.

وذكر مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي في بيان : أن “نائب رئيس مجلس النواب، استذكر الفاجعة الأليمة للإبادة الجماعية، التي تعرض لها أبناء شعبنا من الكورد الآيزيديين في سنجار، من تهجير وقتل وخطف، حيث كان معظهم من النساء والأطفال، على يد تنظيم داعش الإرهابي عام 2014”.

وأوضح البيان أن عبدالله “أعتبرها جريمة وحشية نكراء ضد الإنسانية والمجتمع الآيزيدي وفصلاً مظلمًا في تاريخ البشرية”.

وأضاف أنه “طالب الحكومة الإتحادية بذل أقصى الجهود الممكنة والإسراع بإعادة إعمار سنجار وبخطوات عملية جادة، وتحقيق التجديد الكامل للحياة المدنية والإعتراف بحقوق المجتمع الآيزيدي وتطبيق إتفاقية سنجار من أجل تأمين الإستقرار وعودة أهلها إلى ديارهم”.

فيما دعا نائب رئيس المجلس إلى “تعويض ذوي الضحايا مادياً ومعنوياً، وضرورة تفعيل قانون الناجيات الآيزيديات والكشف عن مصير المختطفين وعدم التهاون بهذا الملف”.

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