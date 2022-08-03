نيجيرفان بارزاني مهنئاً الايزيديين بعيد أربعينية الصيف: نسعى دائماً للعثور على المختطفين وإعادتهم

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الإزيديين بعيد أربعينية الصيف (چلێ هاڤینێ)، مطمئناً عوائل المختطفين بالسعي الدائم للعثور على المختطفين وإعادتهم والكشف عن مصائرهم.

جاء ذلك في برقية تهنئة، قدمها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى الإيزديين بعيد أربعينية الصيف، اليوم الثلاثاء (2 آب 2022)، هذا نصها:

أهنئ الأخوات والإخوة الإيزديين كافة في كوردستان وفي كل مكان من العالم، أحر التهاني بعيد أربعينية الصيف، وأخص منهم بالتهنئة الذين لا زالوا في مخيمات النزوح. أرجو أن يجلب هذا العيد الأمان والخير والمسرات معه.

في كل الأعياد والمناسبات، نستذكر أخواتنا وإخواننا الإيزديين الذين راحوا ضحايا على يد الإرهاب، وننحني إكراماً لأرواحهم، ونطمئن عوائل المختطفين منهم إلى أننا في سعي دائم للعثور على المختطفين وإعادتهم والكشف عن مصائرهم.

أرجو لكل الإيزديين عيداً هانئاً آمناً، وكل عام والجميع بخير وسعادة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

2 آب 2002

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