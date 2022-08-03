هولندا تنهي 25 عاماً دون انتصار على جارتها بلجيكا

الغربية – علاء الكبيسي – 5 / حزيران / 2022

الدنمارك تُسقِطُ فرنسا في عقر دارها في دوري الأمم الأوروبية

بعد ستة أيام من الأحداث التي شهدها عند مداخلة في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي والتي انتهت بفوز العملاق الإسباني باللقب، كان «استاد دو فرانس» على موعد مع سقوط لفرنسا بطلة العالم وحاملة اللقب في مستهل مشوارها أمام الدنمارك في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية التي شهدت فوزاً كاسحاً لهولندا على بلجيكا في معقل الأخيرة 4 – 1. أحرز ممفيس ديباي هدفين لتنهي هولندا 25 عاماً من دون انتصار على جارتها بلجيكا بفوزها 4 – 1 في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في بروكسل. وسجل ستيفن برغفاين ودينزل دمفريس الهدفين الآخرين، لتنهي هولندا نحو ست سنوات لم تخسر فيها بلجيكا على أرضها في تراجع كبير للمتصدر السابق للتصنيف العالمي لمدة ثلاث سنوات.وسجل برغفاين هدف السبق لهولندا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للضيوف قبل أن يضيف ديباي ودمفريس المزيد من الأهداف في الشوط الثاني بعد أداء حاسم. وقلصت بلجيكا، التي فقدت روميلو لوكاكو للإصابة في بداية المباراة، الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ميشي باتشواي. وكان دفاع بلجيكا سيئاً للغاية، وجاءت هذه النتيجة بمثابة انتكاسة خطيرة لأصحاب الأرض قبل خوض كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.