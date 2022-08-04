أخبار مصر.. القبض على ممرضة بعد تصويرها فيديو لـ نيرة أشرف بالمشرحة وتسريبه

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على ممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي، بعد ثبوت قيامها بتصوير جثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، أثناء وجودها داخل المستشفى.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب بعنوان”نيرة أشرف من داخل المشرحة”، يظهر الإصابات التي حلت بالفتاة جراء طعنها على يد زميلها محمد عادل.

وبتقنين الإجراءات وبعد التحقيق مع جميع الطاقم الطبي والتمريض في نبطشية المستشفى يوم الواقعة، الإثنين الموافق 20 يونيو 2022، تبين أن “منى .ال” ممرضة بذات المستشفى، ومقيمة بالسنبلاوين، هى من قامت بالتقاط الفيديو، وتم اقتيادها لقسم الشرطة، وجار التحقيق معها.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، حكمًا بإعدام محمد عادل، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، وذلك بعد قتله زميلته نيرة أشرف، أثناء توجهها لأداء الامتحانات بالكلية، وذلك بعد موافقة وتصديق مفتي الجمهورية.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط