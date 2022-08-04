أسعار النفط تواصل التراجع

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد أن تراجعت أسعار الخام أمس إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال الجلسة الماضية، عقب ظهور بيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.30% إلى 90.39 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.41% إلى 96.38 دولار للبرميل.

وأمس انخفضت أسعار النفط بنحو 4% بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الخام هناك بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ29 من يوليو الماضي، خلافا للتوقعات.انتهى/25

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