أول تعليق كردي على الدعوات لأجراء انتخابات عراقية مبكرة

علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، حول الدعوات الى اجراء انتخابات مبكرة.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في حديث ان “الحزب الديمقراطي مع الحوار والتهدئة ولانريد التصعيد داخل البيت الشيعي”.

وأضاف أنه “إذا كانت الانتخابات المبكرة تعني حلا للأزمة السياسية وإنهاء الخلاف داخل المكون الشيعي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدر فالحزب الديمقراطي معها ولانخشاها”، مشيرا الى ان “جمهور الحزب الديمقراطي ثابت ومقاعدنا قابلة للزيادة”.

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