Posted on by

أول تعليق كردي على الدعوات لأجراء انتخابات عراقية مبكرة

علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، حول الدعوات الى اجراء انتخابات مبكرة.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في حديث ان “الحزب الديمقراطي مع الحوار والتهدئة ولانريد التصعيد داخل البيت الشيعي”.

وأضاف أنه “إذا كانت الانتخابات المبكرة تعني حلا للأزمة السياسية وإنهاء الخلاف داخل المكون الشيعي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدر فالحزب الديمقراطي معها ولانخشاها”، مشيرا الى ان “جمهور الحزب الديمقراطي ثابت ومقاعدنا قابلة للزيادة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close