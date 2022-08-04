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الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الهولندي في أربيل

الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الهولندي في أربيل

استقبل الرئيس مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ،  الأربعاء ، القنصل العام الهولندي في أربيل هانس أكروبوم ، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات العملية السياسية العراقية.هذا واكد الدبلوماسي الهولندي أن عمله في اقليم كوردستان كان شرفاً كبیراً وسيبقى صديقا لشعب كوردستان الان وفي المستقبل، مؤكدا على ان بلاده مستعدة للتعاون مع حكومة كوردستان لتطوير العلاقات الثنائية ، خاصة في مجال التكنولوجيا الزراعية وتنویع القطاع الزراعي.

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