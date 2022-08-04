الزراعة تتوقع ارتفاع إنتاج التمور لأكثر من 600 ألف طن

توقعت وزارة الزراعة، أمس الاربعاء، ارتفاع انتاج التمور للموسم الحالي إلى أكثر من 600 ألف طن مبينة انها تمتلك التسهيلات كافة لعملية التصدير.

وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي هاشم في تصريحات صحافية، ان “انتاج التمور في العراق في السنة الماضية بلغ 640 ألف طن وبمختلف انواعها”.

واضاف هاشم، أن “الوزارة تتوقع في هذا الموسم زيادة في الانتاج على اعتبار ان هناك خدمات قدمت لقطاع التمور منها حملات الرش المجانية التي تبنتها وزارة الزراعة اضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب بساتين النخيل”.

وأشار، الى ان “القيمة الاقتصادية للتمور ارتفعت عالميا على اعتبار انه منتج عالي الطلب وهناك زيادة باسعاره في الاسواق العالمية”.

ومضى هاشم، إلى أن “هذا الامر شجع الوزارة على الاهتمام بالنخيل ورفع زيادة انتاجه واتوقع سنصدر أكثر من العام الماضي” مشيراً إلى ان “الزراعة لديها التسهيلات اللازمة لخروج عمليات التصدير وعمليات الفحص”. أصدرت هيئة الرأي في وزارة الزراعة مؤخراً، 12 قرارا يخص القطاع الزراعي.

وذكرت وزارة الزراعة أن “وزير الزراعة محمد الخفاجي، ترأس جلسة هيئة رأي الوزارة، والتي جرى خلالها اتخاذ عدد من القرارات التي تسهم بتطوير القطاع الزراعي واستدامة العملية الزراعية وتوفير المستلزمات الضرورية لدعم الإنتاج الوطني كماً ونوعاً، ومنها القرارات الآتية:

1 -إعادة النظر بقانون الوزارة وموضوع ربط مديريات الزراعة في المحافظات واعادتها للوزارة وكامل الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية لها.

2-شمول طلبات المزارعين وأفراد وشركات القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة وفقاً للضوابط والتعليمات.

3-تعديل أجور خدمات سماد الداب واليوريا والأسمدة الأخرى لتصبح (1000) ألف دينار للطن الواحد.

4-دعم طلبات رابطة منتجي بيض المائدة في محافظة البصرة ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لاستحصال الموافقات اللازمة بشأنها.

5-الموافقة على طلب دائرة الثروة الحيوانية بخصوص تحديد سعر قصبة السائل المنوي المجمد للجاموس.

6-بحث موضوع الطائرات الزراعية المتعاقد عليها مع شركة إيرباص الفرنسية وحسم الموضوع بأحد الخيارات المناسبة.

7-التصويت على طلب الدائرة القانونية للوزارة حول شمول الأراضي بالمستلزمات الزراعية التي تقع ضمن الخطة لمحافظة نينوى ومسجلة في دوائر التسجيل العقاري التابعة لإقليم كردستان العراق فضلاً عن محافظتي ديالى وكركوك من خلال تأييد الشعبة الزراعية وتسويق المحصول إلى وزارة التجارة.

8-وضع خطط زراعية شتوية وصيفية لعدد من المزارعين المحجوزة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وبالإمكان حجز مستحقاتهم المالية لقاء الديون المترتبة عليهم وفقاً للقانون وبما يضمن حقوق الجهات الدائنة ووزارة الزراعة ولعدم حرمان الأرض ومعاقبتها بعدم وضع خطة زراعية لها.

9-إلغاء مختبرات فحص التربة التي تجري خلال منح الإجازات الأصولية لإنشاء مشاريع تربية الدواجن من قبل دائرة الثروة الحيوانية.

10-الموافقة على طلب مديرية زراعة كركوك بزيادة جرعة سماد اليوريا لمحصول الذرة الصفراء العروة الخريفية من 30 إلى 60 كغم / دونم.

11-تخصيص مبلغ 1‎ بالمئة من مبالغ الدعم الطارئ للارتقاء بالخدمات الإرشادية للنهوض بالقطاع الزراعي.

12-الموافقة على الطلبات الخاصة بمديرية زراعة واسط ودعم احتياجاتها من قبل وزارة الزراعة.

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