العامري وبلاسخارت يناقشان أزمات الوضع العراقي

وقال المكتب الإعلامي لتحالف الفتح في بيان الخميس ان “العامري، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الخميس مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت حيث بحث الطرفان اخر المستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الانسداد الحاصل وضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية مقبولة تعتمد الأطر الدستورية”.

واضاف البيان : “كما تم مناقشة ملف القصف التركي والتجاوزات التي تحدث من قبل الاتراك على الحدود العراقية”.

واشار المكتب الى ان “بلاسخارت اكدت على “ضرورة استقرار الوضع السياسي في العراق والوصول الى حلول مشتركة ترضي جميع الاطراف”