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العامري يعلن تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة

العامري يعلن تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة

أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، عن تأييده للانتخابات المبكرة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال العامري في بيان، “نؤيد اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها سماحة السيد مقتدى الصدر سيما وان الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات”.
وأضاف “هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من اجل تحديد موعد واليات ومتطلبات اجرائها وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية”.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا، الأربعاء، إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل مجلس النواب، فيما دعا أيضاً إلى استمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.
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