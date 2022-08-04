انطلاقة البريميرليغ.. قوانين جديدة ومنافسة شرسة

سيف معتز محي

مع موعد قرب انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بحلته الجديدة بلقاء أرسنال وكريستال بالاس، لتعود الإثارة في الموسم الجديد الذي يعد بالكثير من الأحداث والإثارة.

وبالرغم من انطلاق الدوري، قررت رابطة الدوري الإنجليزي إبقاء سوق الانتقالات مفتوحا حتى آخر ساعات سوق الانتقالات، مما يتيح للأندية الـ20، التي ستدخل “معركة” طاحنة على مدار 10 أشهر.

ومن المتوقع أن تستمر المنافسة “الشرسة” التي شهدها الدوري الموسم الماضي، بين مانشستر سيتي وليفربول، للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد “البروفة” التي ظهر بها الناديان في مباراة الدرع الخيرية.

وهذا الموسم، يبدو أن توتنهام هوتسبر هو الأقرب لمنافسة الناديين، بعد سلسلة من التعاقدات “القوية”، التي ستعزز تشكيلة كتيبة أنتونيو كونتي.

ولا تزال معالم تشلسي “غير واضحة”، بسبب الاضطرابات الكبيرة التي شهدها النادي، وإجبار مالكه رومان أبراموفيتش على بيع النادي بسبب مزاعم ارتباطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ومع وجود الإدارة الأميركية الجديدة، تبدو الأمور غامضة حتى الآن، خاصة مع فشل الفريق بالتعاقد مع مهاجم يعوض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، والرحيل المحتمل للألماني تيمو فيرنر.

ومما لا شك فيه أن ناديي أرسنال وتوتنهام حققا أفضل انتقالات بين الأندية الـ20، حيث دعم كلا الفريقين التشكيلة بعدد من اللاعبين المميزين.

وعلى غير العادة، لم تغير أندية كثيرة مدربيها هذا الصيف، وجاء التغيير لنادي مانشستر يونايتد فقط، الذي تعاقد مع الهولندي إريك تين هاغ قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

هذا الموسم، لا تتضح معالم “المفاجآت” القادمة، ولكنها قد تأتي من نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ عليه مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي بدأ برسم مشروع لناد منافس في الدوري.

وظهرت معالم تطور نيوكاسل بعد الاستحواذ، في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث قدم الفريق أداء قويا وابتعد عن منطقة الهبوط.

ويعتبر المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند، أبرز الوافدين الجدد، بعد انتقال مفاجئ إلى مانشستر سيتي، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

أما الأوروغواياني داروين نوينز، فيواجه ضغوطات كبيرة جدا لأنه أغلى صفقة في تاريخ النادي العريق، وكذلك لأنه يأتي ليسد “ثغرة” في الهجوم تركها رحيل السنغالي ساديو ماني.

أما المدافع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي، حقق الانتقال المنتظر، ووقع مع تشلسي قادما من نابولي الإيطالي، في تجربة جديدة تماما بالبريميرليغ.

ومثله قرر الدينامو الكرواتي إيفان بيريسيتش، متأخرا، بعمر 33 عاما، الانضمام للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد رحلة شملت اللعب في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا.

وأخيرا، سيسمح الدوري الإنجليزي للفرق استخدام 5 تبديلات في المباريات، ليكون آخر المنضمين لقطار التبديلات الخمسة في أوروبا، بعد إصراره على إبقاء 3 تبديلات فقط خلال المباراة، الموسم الماضي.

وستضيف التبديلات الخمسة نوعا إضافيا من الإثارة، وارتفاعا في مستوى المباريات، بسبب مشاركة عدد أكبر من اللاعبين الجاهزين بدنيا.

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