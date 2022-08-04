تعرف على سر «المكالمة الهاتفية» بين ترامب وصدام حسين

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية، مقطعاً مصوّراً قيل إنه يُظهر اتصالاً جرى في السنوات الماضية بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والرئيس العراقي السابق صدام حسين، بما يُعزّز اعتقاداً خرافياً شائعاً بأن عدداً من زعماء الدول الذين قتلوا مثل هتلر وكينيدي ما زالوا أحياء ومتوارين.

يظهر في الفيديو دونالد ترامب متحدثاً على هاتف، في ما يبدو أنه مؤتمر صحفي، ثم يُسمع صوت يشبه صوت صدّام حسين وهو يقول “رسالتي لأهل العراق الشرفاء، أنا عائد للعراق لمحاسبة من غدر بنا وبالعراقيين”.

لكن هذا الفيديو مركّب، فقد أرشد التفتيش عن مشاهد منه إلى فيديو مشابه تماماً من حيث الصورة منشور على مواقع إعلامية غربيّة في أغسطس من العام 2018.

ونُشر هذا الفيديو بعنوان “صدام حسين على قيد الحياة، مكالمة هاتفية بين صدام حسين وترامب في 2022”.