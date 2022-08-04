كوريا الشمالية تندد بزيارة بيلوسي لتايوان وتصفها بـ«تدخل وقح»

نددت كوريا الشمالية، (الأربعاء)، بزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ووصفت الخطوة بأنها «تدخل وقح» من جانب واشنطن في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بحسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن الزيارة «تثير قلقاً بالغاً لدى المجتمع الدولي»، معلنة دعمها للاحتجاج الصيني القوي على الزيارة.

وقال متحدث باسم الوزارة: «يظهر الوضع الحالي بوضوح أن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واستفزازاتها السياسية والعسكرية المتعمدة هو في الواقع السبب الجذري لتكدير السلام والأمن في المنطقة».

وأضاف: «تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وقضية تايوان تتعلق بالشؤون الداخلية للصين».

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