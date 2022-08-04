مسرور بارزاني بذكرى إبادة الإيزيديين: نواصل جهودنا لإعادة إعمار سنجار وتعويض عوائل الضحايا

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، بياناً بمناسبة مرور 8 سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الإيزيديون في قضاء شنگال “سنجار”، على يد تنظيم داعش عام 2014، مؤكداً ان جهود الحكومة متواصلة لإعادة إعمار شنگال وتعويض عوائل الضحايا.

وقال مسرور بارزاني في بيان : “في الذكرى السنوية الثامنة للإبادة الجماعية بحق الإخوة والأخوات الإيزيديين في شنگال وضواحيها على يد وحوش داعش الإرهابي، نستذكر بألم بالغ وحزن شديد جميع الشهداء والمفقودين في هذه الجريمة البشعة التي طالت آلاف الأبرياء بين سفكٍ جماعي للدماء واختطاف وتهجير وتدمير”.

.

وأضاف “لقد كانت هذه الجريمة مأساة وفاجعة يستحيل نسيانها، وقد هزت ضمير شعب كوردستان والإنسانية جمعاء، ولا يجوز مطلقاً السماح بتكرار مثل هذه الإبادات والجرائم في أي مكان من العالم”.

واشار رئيس حكومة إقليم كوردستان ، الى انه “لا ننسى في هذه المناسبة تلك التضحيات الجسام التي قدمتها قوات البيشمركة الكوردستانية في سبيل تحرير شنگال من أيدي إرهابيي داعش، بقيادة ميدانية وإشراف مباشر من جناب الرئيس مسعود بارزاني، وقد تحررت شنگال بدماء مئات الشهداء من بواسل بيشمركة كوردستان وصناديدها”.

مردفاً أن “ما يؤسف له حقاً أن الأخوات والإخوة الإيزيديين تكبدوا فصولاً من الشدائد والمعاناة، سواء في التاريخ القديم أو الحديث أو طوال السنوات الماضية، وما زالوا يعانون الآن، لا سيما أن شنگال أصبحت غير آمنة حيث لا يستطيع النازحون العودة إليها بعد وقوعها تحت هيمنة المسلحين الخارجين عن القانون، مما يتطلب منّا أن نؤكد في هذه المناسبة على ضرورة الشروع بتنفيذ اتفاق شنگال وتطبيع الأوضاع في المدينة، بما يضمن إخراج الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون لإنهاء آلام ومعاناة نازحي شنگال تمهيداً لعودتهم إلى بيوتهم برأس مرفوعة”.

لافتاً الى أنه “في هذه المناسبة المؤلمة، نجدد تأكيدنا على أن حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بهدف إعادة بناء سنجار وغيرها من مناطق الأخوات والإخوة الإيزيديين، وتقديم أفضل الخدمات إليهم، وتعويض عوائل الضحايا بموجب قانون الناجيات الإيزيديات الذي أقرّه مجلس النواب العراقي”.

وتابع “كذلك تعمل حكومة إقليم كوردستان باستمرار مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) لمحاكمة مجرمي داعش وأرشفة ما اقترفوه من فظائع لزيادة التعريف بالإبادة الجماعية التي استهدفت الأخوات والإخوة الإيزيديين”.

مردفاً “آلاف التحايا والسلام على الأرواح الطاهرة لشهداء الإبادة الجماعية في شنگال وجميع شهداء كوردستان”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط