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نائب سابق: الكاظمي فشل في إدارة البلد ولايمكن الإبقاء عليه لفترة أطول

اتهم عضو مجلس النواب السابق محمد إبراهيم، الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالفشل الذريع في إدارة الدولة.
وقال إبراهيم في تصريح  إن “رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي فشل فشلا ذريعا في إدارة الدولة ولم يحقق المطلوب منه، خاصة في الملفات الشائكة التي مر بها البلد”.
وأضاف أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال وبالرغم من الطفرة المالية وارتفاع سعر النفط لم يعكس هذا الأمر على واقع المواطنين المتردي، وبالتالي لايمكن الإبقاء عليه لفترة أطول، مهما كانت الأسباب”.
وترفض أصوات سياسية وشعبية التجديد لرئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي مصطفى الكاظمي وتحمله الكثير من الإخفافات. انتهى/ 25 ع

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