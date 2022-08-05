اعتقال 3 مطلوبين بينهم إرهابي أدخل عجلة مفخخة لأحد المعسكرات بالانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي أدخل عجلة مفخخة الى أحد معسكرات الجيش عام 2014 واثنين من المبتزين إلكترونيا في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته، إنه” بعمليتين منفصلتين نفذتا استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة التابعة لمديرية الاستخبارات، وبمشاركة قوات من الفرقة ذاتها والتابعة لقيادة القوات البرية، وبالتعاون مع مفارز من جهاز الأمن الوطني، تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في هيت بالانبار، قام بادخال عجلة مفخخة نوع كيا حمل الى أحد معسكرات الجيش عام 2014 ، وشارك بعدة معارك ضد قواتنا الامنية أبان معارك التحرير”.

وأضاف البيان أن” الإرهابي هو أحد المطلوبين لعدة جهات امنية بموجب مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة 4إرهاب”.

وأشار إلى أن” القوة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الذين يمارسون الابتزاز الإلكتروني لتحقيق مكاسب مادية وغير أخلاقية حيث تم القبض عليهما بكمين نصب لهما في قضاء الكرمة بالأنبار”، مبينة أنه” جرى بعدها تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب وتسليم المبتزين الى جهاز الأمن الوطني حسب الاختصاص

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