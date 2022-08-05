

أعلن الناطق باسم القائد للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، الإطاحة بخمسة عناصر “إرهابية” بمحافظة السليمانية من قبل مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن.



وأفاد يحيى رسول في بيان، اليوم الخميس (8 آب 2022)، بأنه وفي “عملية نوعية إمتازت بالدقة والسرعة، واستناداً إلى معلومات استخبارية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بخمسة عناصر إرهابية في محافظة السليمانية”.

وكانت مذكرات قبض وفق المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب قد صدرت بحق “الارهابيين” من محكمة تحقيق نينوى.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، بيّن أن العملية جاءت من خلال “التنسيق والتعاون المشترك مع مديرية مكافحة إرهاب السليمانية”، مضيفاً أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لغرض إحالتهم الى جهة الطلب”.

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