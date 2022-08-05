Posted on by

البيت الأبيض يكشف عن إجراءات تخص “منطقة تايوان”

البيت الأبيض يكشف عن إجراءات تخص "منطقة تايوان"

أعلنت واشنطن أن مجموعة حاملات الطائرات الأميركية ستواصل “مراقبة” منطقة تايوان، وأدانت إطلاق الصين للصواريخ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن “البنتاغون” أمر حاملة الطائرات “رونالد ريغان” والسفن المرافقة بالبقاء قبالة تايوان لمراقبة التطورات.

وفي تعليق على الإجراءات التي اتخذتها الصين منذ الإعلان عن زيارة بيلوسي إلى الجزيرة، قال البيت الأبيض الأمريكي إن الصين “اختارت المبالغة في الرد” على الزيارة.

وقال كيربي: إن “الصين اختارت المبالغة في الرد واستخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب ذريعة لزيادة النشاط العسكري الاستفزازي في مضيق تايوان ومحيطه”.

وأضاف البيت الأبيض أن واشنطن أرجأت اختبارات صاروخية عابرة للقارات لتجنب التصعيد مع بكين، وأوضحت أنه تم الإلغاء بسبب التوترات حول تايوان، وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق الاختبارات قريبا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close