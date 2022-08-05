الجهاد الإسلامي تؤكد اغتيال القيادي تيسير الجعبري خلال الغارات الصهوينية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي التابعة للمقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، اغتيال القيادي فيها تيسير الجعبري خلال الغارات الصهيونية اليوم.

ونقلت وسائل إعلام عربية وعالمية عن مصدر في الحركة قوله إن “غارة صهيونية أسفرت اليوم عن اغتيال قائد سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في شمال غزة تيسير الجعبري”.

وشن الطيران الصهيوني، اليوم الجمعة، عدواناً جديداً على قطاع غزة نفذ خلاله عدة ضربات.انتهى/25

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