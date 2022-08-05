الدول العربية وسباقات الخيول، تمزيج تاريخ كبير ومجهودات حديثة لتطوير الرياضة

هناك علاقة كبيرة بين سباقات الخيول والدول العربية، نعرض في تلك المقالة كل ما تريد أن تعرفه عن الخيول العربية ودور الدول العربية في السباقات



الدول العربية وسباقات الخيول، تاريخ كبير لرياضة قديمة

عند ذكر سباقات الخيول، يجب دائما أن نذكر الدول العربية ودول الخليج العربي على وجه الخصوص ودورها الكبير في عالم رياضة الفروسية وسباق الخيل. في تلك المقالة نحن سنسعى الى إعطاء تقرير وافي عن الدول العربية وعلاقتها الواضحة مع سباقات الخيول وسبب انتشار مضمارات سباقات الخيول في تلك الدولة.

في الواقع هناك العديد من أسباب ارتباط العالم العربي بسباقات الخيل. فيمكنك بسهولة رؤية التأثير العربي على تلك الرياضة عند رؤيتك للخيول العربية القوية الشهيرة، أو مسابقات سباق الخيل الكبيرة التي يتم تنظيمها في تلك الدول.

الخيل العربي

الخيل العربي ببساطة هو سلالة تاريخية فريدة للخيول، حيث تعد الخيول العربية هي اكثر الخيول أناقة وهى الأعلى سعراً بالتأكيد. يمكن تحديد الخيل العربي بسهولة بسبب رأسه وذيله العالي والذي يمكن رؤيته ومتابعته من صور موجودة من اكثر من 4500 سنة. يٌعتقد أن سلالة الخيل العربي نشأت في صحراء شبه الجزيرة العربية، ولكن المذهل ايضاً انه يمكنك الآن إيجاد الخيل العربي حول العالم، بل أن كل خيل سيكون لديه جزء في جيناته مرتبط بالخيول العربية.

يتم تقدير تلك الخيول المميزة بسبب طبيعتها المنتبهة وروحها العالية والكبيرة، وعلى مستوى اللياقة البدنية فالخيول العربية تعد الأسرع في المسافات البعيدة ولذلك يعدوا دائما افضل اختيار لسباقات التحمل. وهو ما جعل كل مربيين الخيول في القرون الماضية أن يبدأوا في جلب الخيول العربية ومن ضمنها الخيل الشهير دارلي ارابيان والذي تم نقله من سوريا الى إنجلترا وتعد جيناته موجودة في 95% من كل السلالات الحديثة.

سباقات الخيل العربي حول العالم

بالرغم من عدم انتشار ذلك الأمر حتى الآن، إلا انه بالفعل بدأ العمل على العديد من الفعاليات والأحداث التي تتضمن سباقات خاص بالخيول العربي منها سباقات تتم في المملكة المتحدة كل عام مخصصة للاحتفال بتأثير العالم العربي على سباقات الخيل وأهمية الخيل العربي في تلك الرياضة.

من الناحية الأخرى، يعكف الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة على تنظيم سباقات خيول تتضمن سلالة الخيل العربي حول العالم، على سبيل المثال السباقات التي تتم في مدينة دبي، أو التي ينظمها نادي الفروسية العربي في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً تلك السباقات التي تتم للخيل العربي في ولاية تكساس كل عام.

سبب شهرة سباقات الخيول

قد تكون رياضة سباقات الخيول ليست باللعبة الجماعية التي عادة ما تجذب الجماهير ومحبين الرياضة، ولكن رياضة سباقات الخيول لها رونق خاص. حيث تعد الرياضة لها قاعدة جماهرية تشتهر دائما بالرفاهية، حيث يتابع الرياضة عادة أغنياء العالم، والملوك ورجال الأعمال. وربما يعد ذلك الأمر بسبب المراهنات التي تتم غالباً على الخيول في تلك السباقات والتي تعد اهم رياضة في عالم المراهنات الرياضية.

عادة المراهنات الرياضية ليست مشهورة في عالمنا العربي، وربما يعد ذلك ايضاً بسبب عدم الانتشار الكافي للرياضيات التي تشتهر بالمراهنات مثل سباق الخيول، ولكن بدأت بالفعل العديد من المواقع في فتح أبواب المراهنات الرياضية، ويمكنك أن تعرف أفضل موقع مراهنات عربي للتأكد من انك تقوم بالمراهنة على موقع قانوني ومضمون حتى تتجنب الاحتيالات وعمليات النصب على المواقع غير الموثوقة على الإنترنت. كما ستتمكن عند التحقق ايجاد مواقع تقدم لك مكافآت ترحيبية وجوائز مميزة اثناء قيامك بالمراهنات على الخيول والرياضات المختلفة.

سباقات الخيول في الشرق الأوسط

في السنوات الماضية، بدأت رياضة سباقات الخيول في الشرق الأوسط تنتشر بشكل ملحوظ ومذهل حتى أصبحت المنطقة العربية واحدة من اهم المناطق التي تقدم جوائز مالية كبيرة في تلك الرياضة. حيث تشتهر تلك السباقات بأصحاب الخيول الذين يحرصون على الفوز بمكاسب وجوائز مالية ضخمة، والمتفرجون الذين يبحثون عن فرص واحتماليات رهانات جذابة بالنسبة لهم.

واحد من اهم الأمثلة على ذلك التطور هو مضمار ميدان للسباقات الموجود في مدينة دبي والذي تم افتتاحه في عام 2010 والذي تم افتتاحه في نفس مكان المضمار السابق ند الشبا. ذلك المضمار يتسع لأكثر من 60 الف متفرج وهو ما يجعله واحد من اكبر المضمارات حول العالم كله وليس في العالم العربي فقط. وقد كانت تكلفة إنشاء ذلك المضمار اكثر من 1.25 مليار دولار أمريكي وهو ما يجعله اغلى مضمار في العالم بجانب الخدمات الأخرى فيه مثل الفندق الخمسة نجوم، ومتحف الفروسية، وملاعب الجولف.

كما تنتشر أحيانا سباقات للخيول بشكل غير معلن بين الأهالي في المحافظات العربية، ولكن المثير للانتباه هو أن تلك المسابقات تحتوي في الكثير من الأحيان على خيول عربية أصيلة، بل وساهمت الخيول من قبل في احياء مدينة منكوبة في السباق الذي كان في محافظة ديالي في العام الماضي.

أشهر السباقات العربية للخيل

كما أوضحنا هناك العديد من السباقات العربية التي أصبحت من اشهر السباقات حول العالم الآن، ويعد من اشهر تلك السباقات التي تقام في الدول العربية هي:

كأس السعودية للفروسية: وهو أغلى سباق خيل للعالم، حيث تم افتتاحه في عام 2020 وتبلغ جوائزه 30،5 مليون دولار أمريكي حيث يقام في الرياض في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية

كأس دبي العالمي: من قدم مسابقات سباقات الخيل في العالم العربي، حيث تم البدء فيه منذ عام 1996 حيث كان يقام في ميدان ند الشبا للسباقات والان اصبح يقام في مضمار ميدان للسباقات، وتبلغ قيمة جوائز كأس دبي العالمي حوالي 10 مليون دولار للفائز.

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