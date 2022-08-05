“المشروع سيبقى”.. أنصار الصدر يقيمون صلاة جمعة حاشدة في المنطقة الخضراء

شهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد صلاة حاشدة أقامها عشرات الآلاف من مناصري الزعيم الشيعي البارز، مقتدى الصدر، والذين يعتصمون في مبنى البرلمان الواقع بالمنطقة المحصنة، وسط أجواء شديدة الحرارة.

وفي غضون ذلك، وصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت، لقاءها بالصدر بـ “الجيد” عقب أسبوع من خروج أنصار التيار الصدري إلى الشارع احتجاجا على تسمية “الإطار التنسيقي” لمرشحه لرئاسة الوزراء.

ومنذ أسبوع، يعتصم آلاف من مناصري الصدر داخل البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء المحاذية لنهر دجلة والتي تضمّ مقرات حكومية ودبلوماسية. وانطلقت التظاهرات للاحتجاج على الاسم الذي قدّمه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم، الأربعاء، إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقلّ من عام على الانتخابات التي حصل فيها على أكبر عدد من المقاعد.

وبدأ عشرات الآلاف المتظاهرين الجمعة التوافد إلى ساحة الاحتفالات الواقعة في المنطقة الخضراء للمشاركة في صلاة الظهر، بعد ثلاثة أسابيع من صلاة مماثلة أجريت في حي مدينة الصدر.

واحتمى البعض منهم تحت مظلّات من أشعة الشمس الحارقة ودرجة حرارة تفوق الـ46 درجة مئوية، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، فيما ساروا على دربٍ طويل يؤدي إلى الساحة. ورددوا في الأثناء هتاف “نعم نعم للسيد”، في إشارة إلى مقتدى الصدر، كما شاهد صحفي في وكالة فرانس برس.

إلى ذلك، قالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها الصدر في النجف إنها “ناقشت مع الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية”، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

“شوكة بالعدو”

وتجري العادة في العراق أن تتوصل أطراف “البيت الشيعي” المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003، إلى توافق في ما بينها على اسم رئيس للحكومة.

لكن الأطراف السياسية أخفقت هذه المرة في تحقيق ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات. ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة “أغلبية وطنية” بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.

ومع عدم قدرته على تحقيق حكومة الأغلبية التي أرادها، شرع الصدر بممارسة ضغوط على منافسيه وترك لهم مهمة تشكيل الحكومة بعد استقالة نوابه من البرلمان العراقي.

وأكد خطيب صلاة الجمعة الحاشدة، مهند الموسوي، في خطبته أن “المشروع الاصلاحي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيبقى”، متهما الحكومات السابقة بالتسبب “بخسائر الكثير للأموال ونقص الخدمات”، طبقا للوكالة العراقية.