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الولايات المتحدة تعلن جدري القردة حالة طوارئ صحية

الولايات المتحدة تعلن جدري القردة حالة طوارئ صحية

أعلنت الإدارة الأمريكية تفشي جدري القردة في البلاد حالة طوارئ صحية، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة بلغ 6.6 ألف حالة.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية كسافيير بيسيرا خلال مؤتمر صحفي: “نخن مستعدون لإيصال الإجراءات للتعامل مع الفيروس إلى مستوى جديد، وندعو كل أمريكي ليأخذ فيروس جدري القردة على محمل الجد”.

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة رصدت حتى الآن 6.6 ألف إصابة بالفيروس.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أفادت نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإعلان تفشي جدري القردة حالة الطوارئ الصحية اليوم.

وسبق لسلطات ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي الأمريكية أن أعلنت جدري القردة حالة طوارئ صحية. كما صدر إعلان مماثل عن منظمة الصحة العالمية في 23 يوليو الماضي.

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