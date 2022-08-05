انفجار عبوة ناسفة بمركز تسوق تركي في بغداد

أفاد مصدر أمني لقناة “الحرة”، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة أمام مركز تسوق تركي بمنطقة زيونة بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكر المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوة محلية الصنع وقد تم وضعها على جانب المبنى وانفجرت فجر اليوم الجمعة مخلفة أضرارا مالية.

وقال المصدر إن الانفجار خلف أضرار مادية في واجهة المبنى المعروف باسم “ماكسي مول” دون سقوط أي ضحايا بشرية، مضيفا أن الخبراء الجنائيين في وزارة الداخلية باشروا إجراء التحقيقات اللازمة في مكان الحادث.

ويأتي هذا الانفجار بعد فترة شهدت توترا في العلاقات بين العراق وتركيا على خلفية قصف منطقة سياحية في محافظة دهوك من قبل القوات التركية. وهددت جماعات مسلحة باستهداف المصالح التركية في العراق ومنها المجمعات التجارية.