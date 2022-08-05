خطيب صلاة الجمعة: العراق أصبح أسيراً للفساد – عاجل
خطيب صلاة الجمعة: خسرنا الكثير من الأنفس بسبب “حكومات التوافق” – عاجل
السيد الموسوي: نعلن تضامننا مع الصدر بالدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
السيد الموسوي: من أهم عوامل التغيير تحمل المسؤولية
السيد الموسوي: يا أيها العراقيون هبوا لطلب الإصلاح
السيد الموسوي: وصلنا إلى نتائج مخجلة منها انعدام الثقة بالطبقة السياسية
السيد الموسوي: تفشي المخدرات نتاج الأحزاب المتسلطة
خطيب صلاة الجمعة: خسرنا الكثير من الأنفس بسبب “حكومات التوافق”
خطيب صلاة الجمعة: العراق أصبح أسيراً للفساد – عاجل