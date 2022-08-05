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خطيب صلاة الجمعة: خسرنا الكثير من الأنفس بسبب “حكومات التوافق”

خطيب صلاة الجمعة: خسرنا الكثير من الأنفس بسبب "حكومات التوافق" - عاجلخطيب صلاة الجمعة: العراق أصبح أسيراً للفساد – عاجل
خطيب صلاة الجمعة: خسرنا الكثير من الأنفس بسبب “حكومات التوافق” – عاجل
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