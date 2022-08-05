مصدر : المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تصل النجف للقاء الصدر

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن وصول ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى محافظة النجف.
وقال المصدر ، إن “بلاسخارت وصلت النجف وستلتقي أثناء زيارتها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لبحث الأوضاع السياسية والأزمة الحالية في العراق
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن وصول ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى محافظة النجف.
وقال المصدر ، إن “بلاسخارت وصلت النجف وستلتقي أثناء زيارتها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لبحث الأوضاع السياسية والأزمة الحالية في العراق
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.