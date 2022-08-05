مصدر : المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تصل النجف للقاء الصدر

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن وصول ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى محافظة النجف.

وقال المصدر ، إن “بلاسخارت وصلت النجف وستلتقي أثناء زيارتها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لبحث الأوضاع السياسية والأزمة الحالية في العراق