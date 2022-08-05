وماذا عن الاستفادة من خليجي 25 ؟

راصد الطريق

أعلنَ وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، الثلاثاء الماضي، ان الاجتماع الخاصّ في مجلسِ الوزراء خصص الأموال لتنظيمِ بطولة كاس الخليج العربي 25 مطلع العام المقبل على أعلى مستوى، فضلاً عن منحه الصلاحيات الكاملة لمحافظِ البصرة وتوفير جميع احتياجات المحافظة.

ومع أهمية تنظيم حدث كروي بارز في المنطقة كبطولة الخليج، تحتاج البصرة بشكل عاجل الى حملة خدمية تنهض بالبنية التحتية المتهالكة في المحافظة، وتوفر الخدمات لا سيما الأساسية منها.

معلوم انه دائما ما تنتهز مدن العالم استضافتها الاحداث الرياضة لتأهيل بنيتها التحتية وتحقيق اهداف تنموية واقتصادية. ورغم ان الوضع في العراق مختلف، لكن من الضروري الاستفادة من تنظيم البطولة في احداث طفرة عمرانية في المحافظة.

وان من غير المقبول والمحافظة مقبلة على استضافة هذا الحدث الخليجي المهم، ان يعاني أهلها من ملوحة الماء مثلا ومن شحته!

ايها المسؤولون في البصرة .. أنكم امام اختبار حقيقي للنهوض بالمحافظة.

ومن جانبنا نأمل ان يسلم الملف خلال ذلك من فساد الفاسدين المتنفذين، وان توجه الأموال الى المواقع التي تمس حاجتها حقا الى التأهيل.

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جريدة “طريق الشعب” ص1

الخميس 4/ 8/ 2022

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