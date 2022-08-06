أرسنال يهزم كريستال بالاس في أولى جولات البريميرليج

وتقدم أرسنال بهدف سجله جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 وأضاف مارك جويهي ، لاعب كريستال بالاس ، الهدف الثاني لأرسنال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، حصد أرسنال أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم ليعتلي قمة الترتيب، بشكل مؤقت لحين انتهاء بقية منافسات الجولة، فيما فشل كريستال بالاس في الحصول على أي نقطة ليقبع في قاع الترتيب بلا رصيد.