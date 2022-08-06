إطفاء عام جديد للكهرباء يطال محافظات جنوبي العراق

حصل إطفاء عام في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظات جنوبي العراق للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة بالتزامن مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة في مناطق ومدن البلاد كافة.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء إن إطفاءً عاماً (Shut Down) حدث في عدد من المحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظة ذي قار.

هذا لم يتسن لغاية الآن معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الإطفاء العام في إمداد الطاقة، وفقا للمصدر.

وقال مصدر آخر في الوزارة، إن المحافظات التي انفصلت عنها شبكة الكهرباء الوطنية هي: البصرة، ذي قار، ميسان، بابل.

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