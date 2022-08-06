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ابتكار تطبيق جديد للهاتف المحمول يقوم باختبار اللحوم للتأكد من خلوّها من المواد المسرطنة

قام علماء في إسبانيا بابتكار تطبيق جديد، يتم تنزيله على الهواتف الذكية، ويقوم بمسح اللحوم المصنّعة، ‏للتأكد من خلوها من أي مواد تسبب السرطان.‏

وتتلخص الطريقة بحسب الباحثين، في قيام المستهلك بوضع فيلم لاصق على اللحوم، وحين يصبح لونه غامقاً، يكون قد اكتشف مستويات عالية من “النتريت”، وهي مادة حافظة للحوم، مثل السجق والسلامي، ومن الممكن أن تشكل مُركبات ربما تُسبب الإصابة بالسرطان.

بعد ذلك، يقوم المستخدمون بالتقاط صورة للفيلم اللاصق، باستخدام الهاتف الذكي، ثم يقوم التطبيق بتحليل اللون الذي على الشريط اللاصق، وإعطاء قيمة تركيز “النتريت”.

من جانبهم، أكد معدو الدراسة، أن “هناك حاجة لاكتشاف ومراقبة المركبات الكيميائية المختلفة، المضافة إلى الأغذية المصنعة، مثل اللحوم المصنعة، وتشكل طريقتنا تقدماً كبيراً من حيث وقت التحليل والبساطة، والتوجيه للاستخدام من قبل المواطنين العاديين”.

وغالبًا ما يتم معالجة اللحوم المصنّعة، مثل لحم البيكون والسجق والنقانق، بالنتريت أو النترات، وذلك للحفاظ على مظهرها ومذاقها طازجاً.

تحرير: عاصم عبد العزيز
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