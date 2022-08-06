التحدي والبكاء!!

وصلتني رسالة من صديق مع مرفق عنوانها ” أبكتني هذه القصيدة”!!

والقصيدة المرفقة تنعى بغداد , وتنوح عليها , وكأن الدنيا إنتهت , والبشر لن يعود إلى جوهره , ولن تقوم لبغداد قائمة , وهذا تفاعل إنتحابي جنائزي يهيمن على مواطن الإبداع بأنواعها.

ولا توجد إبداعات حزائنية دامعة نادبة يائسة مبتئسة في مجتمعات الدنيا كما عندنا.

فالإبداع إن لم يكن مأساويا , تراجيديا , لا نقترب منه ولا نعترف بوجوده , فالميل للبكاء والتظلم والتشكي ينبثق فينا كالينابيع التي لا تنضب.

أما إذا كتبتَ عن التحدي والمواجهة والإصرار على صناعة الحياة وبناء الحاضر والمستقبل , فأنكَ تغرد خارج السرب ومن المحلقين في فضاءات الوهم .

لا أعلم إن كتبَ اليابانيون بكائيات عن طوكيو , أو البولونيون عن وارسو , و الألمان عن برلين , لكن ما وصلت إليه تلك المدن التي مُحقت عن بكرت أبيها , بشير إلى إرادة التحدي والإصرار على إعادة البناء بأحسن مما كانت عليه قبل الحرب.

إن الإمعان بالكتابات الحزائنية توجُّه يأساوي ومأساوي , يدفع بالأجيال إلى التجمد وفقدان الأمل وإنعدام التفاؤل , ويأخذهم إلى ميادين التبعية والخنوع , وإستلطاف المذلة والهوان , والإدمان على التأوّه والتشكي , وعدم القدرة على الخطو الواثق للأمام.

علينا أن لا نبكي , بل نواجه ونتحدى , ونؤمن بمستقبل أفضل وحاضر أزهى , رغم الشدائد والملمات , وتكالب العاديات , وتعاضد المفترسات , وصولاتها القاسيات.

الأمم لا تكون بالبكاء والندب والنحيب والأنين , إنها تتحقق بإرادة العمل والثقة بالحاضر والمستقبل , والتمسك بالثوابت الوطنية والقيم الإنسانية , وإعلاء قيمة وحقوق المواطن , والجد والإجتهاد للوصول إلى

أسمى الأهداف.

فهل لنا أن نتحدى لنكون؟!!

د-صادق السامرائي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط