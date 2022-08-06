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الكشف عن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الجنوب

الكشف عن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الجنوب - عاجل

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، سبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن محافظات جنوبي العراق.
وقال متحدث الوزارة، أحمد موسى، ، إن “ما تم تداوله حول إحتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة وخروجها عن الخدمة هي أنباء غير صحيحة”.

وبين، أن “العارض فني يتمثل بانفجار بأحد قواطع الدورة ومحول التيار (C. t) من جهة خط الخور 132KV بسبب درجات الحرارة العالية وزيادة الاحمال”.

وأشار إلى أنه “جرى عزل مكان الحادث وإعادة الخطوط والوحدات التي انفصلت الى العمل تباعاً”.

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده: “إحترا،ق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة الان وخروجها عن الخدمة دون معرفة الأسباب”.

وتشهد محافظات البصرة وذي قار وميسان انقطاع تام في التيار الكهربائي.

و قال فرع توزيع كهرباء ذي قار، في بيان ، إنه “حصل إطفاء عام (Shut Down) في عدد من المحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظة ذي قار ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب”.

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