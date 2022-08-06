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المثنى: القبض على متهم مع كمية كبيرة من المخدرات

ألقت شرطة المثنى، اليوم السبت، القبض على متهم وضبطت بحوزته ثلاثة أكياس من مادة الكريستال المخدرة.

ووفق بيان للداخلية الاتحادية، فقد تمكنت سيطرة العارضيات التابعة لقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في المثنى، مدخل المحافظة الشمالي، وأثناء تفتيش العجلات والدراجات والأشخاص، من ضبط عجلة يستقلها شخص يحمل ثلاثة أكياس من (مادة الكريستال المخدرة) يروم الدخول الى المحافظة».

وأشار البيان إلى أنه «تم ضبط المواد المذكورة وتسليم المتهم إلى شعبة الجريمة المنظمة في قضاء الرميثة لإكمال التحقيق وتقديمه للقضاء أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون».

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