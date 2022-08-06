امانة بغداد تستنفر جهدها البلدي لتنظيف ساحة الاحتفالات والشوارع المحيطة بها عقب انتهاء صلاة الجمعة

اعلنت امانة بغداد عن استنفار جهدها البلدي لتنظيف ساحة الاحتفالات والشوارع المحيطة بها واعادتها لما كانت عليه عقب انتهاء صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم فيها بمشاركة جماهيرية كبيرة .

وذكر بيان للامانة ان ” دوائر بلديات (المنطقة الخضراء وطريق المطار ، مركز الرصافة ، مركز الكرخ) الى جانب جهد ساند من باقي الدوائر البلدية باشرت فور انتها صلاة الجمعة بتنفيذ حملة استثنائية كبرى لتنظيف ساحة الاحتفالات والمواقع الاخرى المجاورة لها واعادتها لما كانت عليه “.

واضاف ان ” الدوائر البلدية زجت بعدد كبير من ملاكاتها البشرية وآلياتها التخصصية لرفع كميات كبيرة من المخلفات عن ساحة الاحتفالات ومن ثم غسلها وتنظيف الشوارع المحيطة بها “.

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