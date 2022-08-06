بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور وتفاصيل حفل كاظم الساهر بعد 13 عامًا من الغياب

كتب: محمود زكي |

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر سهرة من أقوى سهرات صيف ٢٠٢٢ بعد تألقه في حفل غنائي استمر لساعتين وسط جمهوره المصري بالساحل الشمالي، وذلك بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، ليعود في قلوب عشاقه والاحتفاء به بعد تغيب عن إحياء الحفلات بمصر منذ عام 2009 .

وشهد الحفل لافتة «كامل العدد» من مختلف الجنسيات العربية. وبمجرد صعوده على خشبة المسرح وسط عاصفة من التصفيق الحار.. حرص على توجيه كلمة ترحيب بالجمهور قائلا: «مع أهلي في مصر والحمد لله أزمات وعدت.. وإن شاء الله يكون هذا البلد رائعا بوجودكم وهمتكم وعزيمتكم.. ودائما نحمل لكم كل المحبة والتقدير في كل مكان نتواجد فيه.. مساؤكم حلو».

وأشعل الساهر الحفل بوصلة طرب أصيل على مدى أكثر من ساعتين، قدم خلالهما باقة من الأغاني والقصائد التي تألق بها طوال مشواره الفني.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن والمشاهير الإعلامية منى الشاذلي التي تواجدت بصحبة زوجها المنتج سمير يوسف، داليا البحيري، بشرى وأحمد زاهر وحرمه هدى وبسنت شوقي وفيفي عبده.

كان الساهر أجرى استعدادات مكثفة من أجل هذا الحفل بإجراء بروفات عديدة منذ وصوله إلى مكان إقامة الحفل، والذي تحول إلى معسكر مغلق على الموسيقيين المشاركين في الحفل، وحضر العديد من المفاجآت لجمهوره المصري، خاصة أن الحفل يمثل عودة للنجم العربي والفنان العراقي كاظم الساهر للوقوف على خشبة المسرح مرة أخرى بعد 13 عاما من الغياب.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كاظم الساهر أغنية «أهل العشق» بالتعاون مع الفنانة بلقيس، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور عرضها بموقع الفيديوهات يوتيوب.

آخر حفلات كاظم الساهر في مصر أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، وقدم فيها عددًا من أهم وأشهر أغنياته منها «إلى تلميذة»، و«ضمني على صدرك» التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و«تحب تتدلع»، و«هدد كسر»، و«هل عندك شك»، و«حب».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط