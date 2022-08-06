بلاغ صادر عن قوى التغيير الديمقراطية في بابل

اجتمعت قوى التغيير الديمقراطية في بابل بتاريخ 4 آب 2022 وأصدرت بلاغها التالي:

مع اشتداد وتصاعد الأزمة السياسية في بلدنا العزيز، وعجز القوى المتنفذة عن ايجاد مخرج للاستعصاء السياسي الذي استمر عشرة أشهر ، ولا حلول تلوح في الافق، وبعد مناقشات مستفيضة عن تجربة حراكنا الجماهيري في المرحلة السابقة، وبحث نواقص تلك التجربة.

توجهت القوى المجتمعة الى تشكيل هيئة تنسيقية لإدارة نشاطها اللاحق ، وأكد المجتمعون الدعوة للقوى المدنية والنقابات والاتحادات والشخصيات المستقلة لتوحيد جهودها في الحركة الاحتجاجية المقبلة ، والتركيز على مشاكل المحافظة وهموم الناس فيها، والسعي لتحقيق مطالبها المشروعة، وبحث المجتمعون الموقف من القضايا المركزية والمتعلقة بانتخابات مبكرة وحل البرلمان واقرار قانون انتخابي عادل ومفوضية نزيهة ومراقبة دولية وتشكيل حكومة مستقلة ومؤقتة لإدارة شؤون البلاد وصولا الى الانتخابات.

1- التيار الديمقراطي.

2- حزب الأمة.

3- الحزب الشيوعي العراقي.

4- البيت الوطني

5- الجبهة التركمانية.

6- حركة نازل أخذ حقي.

7- التيار القومي العربي.

8- شخصيات مستقلة.

9- ناشطين في الحراك الاحتجاجي.

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