تدهور خطير بكهرباء بغداد والمحافظات

احمد الجبوري

شهدت مدينة بغداد ومحافظات اخرى أسوأ تدهور في احوال الكهرباء ووصلت ساعات الانقطاع ليل الجمعة على السبت الى اكثر من خمسة ساعات انقطاع ، وربما تطول فترات الانقطاع الى سبع ساعات عن مناطق الدورة.

وكانت مناطق الطعمة والشرطة وابو طيارة والاثوريين قد شهدت ليلا حالكا في الظلام واختفاء كلي للكهرباء الوطنية اضطر اصحاب المولدات الى التوقف لساعات بعد طول ساعات التشغيل التي تعدت الخمس ساعات ليلة الجمعة التي تعد أسوأ ليلة في بغداد ..

وتدهور أحوال الكهرباء كليا جرى منذ اسبوع مضى مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة وزارة الكهرباء وعجزها الكلي عن تأمين ساعات الكهرباء كما كانت في الايام الماضية رغم وعودها الكاذبة عن زيادة انتاجها ..واختلفت التبريرات لكنها حملت اجواء الحر اللاهبة سبب هذا التدهور الخطير.

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