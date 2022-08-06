روسيا تطرد 14 دبلوماسياً بلغارياً

أعلنت روسيا، الجمعة، أنها طردت 14 دبلوماسيا بلغاريا رداً على إجراءات انتقامية اتخذتها صوفيا ضد موسكو في أوج خلافات حول النزاع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «هذا الإجراء هو رد على قرار غير مبرر إطلاقاً من الجانب البلغاري بإعلان 70 موظفاً في مؤسساتنا في الخارج شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض حصص على الموظفين الدبلوماسيين والإداريين والفنيين لروسيا في بلغاريا».