شاكر جودت: الاتحادية تفرض سيطرتها بنسبة 40% من حي الزنجيلي

بثينة الناهي

اعلن قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت ” قواتنا الاتحادية تواصل تقدمها الحذر وتفرض سيطرتها على نسبة 40% من حي الزنجيلي مع فتح الممرات الامنة لاجلاء النازحين وبحيث داعش يفخخ المنازل والارصفة وعجلات المواطنيين”.

وواصل جودت حديثة مبينا” وجهود فرق الهندسة الميدانية تفكك 4منازل ملغمة و6عجلات مفخخة والقوات الخاصة تقتل مايسمى بمسؤول حسبة داعش في الزنجيلي المكنى ابو عبدالرحمن ومعاونه العسكري يوسف علي حميدان وانتحاريا حاول مهاجمة العوائل النازحة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط