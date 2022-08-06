عملية أمنية تطيح بمسؤول ادخال العجلات المفخخة الى غرب الانبار

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال العقل المدبر لادخال العجلات المفخخة المدن غرب الانبار.

وقال المصدر في تصريح ، ان “القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي مدينة الرمادي، اثر ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود مسؤول إدخال العجلات المفخخة الى غرب الانبار”.

واضاف، أن “المعتقل مسؤول عن ادخال العجلات المفخخة الى المناطق الغربية والتي تستهدف القطعات العسكرية “، موضحا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل الى احد المراكز الامنية للتحقيق معه لمعرفة بقية المجموعة الارهابية المختصة في عملية ادخال العجلات المفخخة “. انتهى/ 12أ

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