Posted on by

عملية أمنية تطيح بمسؤول ادخال العجلات المفخخة الى غرب الانبار

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال العقل المدبر لادخال العجلات المفخخة المدن غرب الانبار.

وقال المصدر في تصريح ، ان “القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي مدينة الرمادي، اثر ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود مسؤول إدخال العجلات المفخخة الى غرب الانبار”.

واضاف، أن “المعتقل مسؤول عن ادخال العجلات المفخخة الى المناطق الغربية والتي تستهدف القطعات العسكرية “، موضحا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل الى احد المراكز الامنية للتحقيق معه لمعرفة بقية المجموعة الارهابية المختصة في عملية ادخال العجلات المفخخة “. انتهى/ 12أ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close