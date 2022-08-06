فريق مانشستر ستي.. رياض محرز في منزل “مشجعة مخلصة”

أعلن فريق “مانشستر سيتي” الإنكليزي لكرة القدم، عن زيارة 3 لاعبين لـ “مشجعة مخلصة” للنادي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

واللاعبون الثلاثة هم، رياض محرز، وناثان أكي، وكيفين دي بروين.

ونشر حساب النادي، مشاهد على تويتر، الجمعة، تُظهر اللاعبين الثلاثة في منزل المشجعة، وهو ما يأتي في إطار إعلان ترويجي لشركة الكترونيات، تعتبر شريكاً رسمياً للنادي.

من جهتها، قالت إدارة النادي تعليقاً على الفيديو، “مفاجأة خاصة لمشجعة مخلصة”.

وأوضح الفريق أن اللاعبين أعدّوا المفاجأة لـ “أحد أعضاء نادي هيوستن سيتيزنس الرسمي، لمشجعي مانشستر سيتي في هيوستن، تكساس”.

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