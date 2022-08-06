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لبنان ينفي خبراً عن إعداد قصر بعبدا لمرسوم بتجنيس 4 آلاف شخص

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المصدر:البيان 

  • د ب أ
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نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية خبرا بثته محطة “إم تي في” التلفزيونية المحلية عن إعداد قصر بعبدا لمرسوم بتجنيس 4 آلاف شخص.

وقال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان مساء “السبت” “بثت محطة (إم تي في) التلفزيونية في نشرتها الإخبارية “السبت”، خبراً مختلقاً عن إعداد قصر بعبدا مرسوماً بتجنيس 4 آلاف شخص وطرحت تساؤلات عن أهداف هذا المرسوم المزعوم”.

وأضاف البيان “إن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يؤكد أن ما بثته المحطة المذكورة لا أساس له من الصحة، علماً بأن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية كان نفى المعلومات الكاذبة التي نشرتها مجلة(ليبيراسيون) الفرنسية حول الخبر المختلق نفسه”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نفى في بيان “الجمعة” وجود مرسوم تجنيس قيد الإعداد، كما نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما أوردته صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية من معلومات عن “بيع” جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين.

وكذلك أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في بيان “الجمعة” أنه “غير معني إطلاقا بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم “.

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