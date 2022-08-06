مداهمة مكتب مؤسسة “rast media” الاعلامية في دهوك واغلاقه

6/8/2022

داهمت قوة امنية في دهوك مكتب مؤسسة ‘rast media’ الاعلامية في دهوك، واغلقته، صباح اليوم السبت.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من مسؤول مكتب المؤسسة اوميد بروشكي، ان القوة الامنية التي داهمت المقر صباح اليوم، قامت باخراج العاملين من المكتب، واغلقت ابوابه، في اليوم الاول من انطلاق عمل الموقع، مرجحا ان يكون سبب الاغلاق هو مخاوف السلطة المسؤولة في دهوك من تغطية الموقع للاحتجاجات التي دعا لها ناشطين.

واضاف بروشكي ان العمل في المؤسسة توقف بشكل كلي.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين الخطوات السياسية التي اتخذتها السلطات المسؤولة في الاقليم، والاجراءات البوليسية لخنق وتضييق العمل على وسائل الاعلام المختلفة، لمنعهم من نقل الاحداث.

وتعد الجمعية تنفيذ السلطات في الاقليم حملة ملاحقة الصحفيين ووسائل الاعلام المستقلة والمعارضة انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا.

وتعرب الجمعية من قلقها لتزايد حدة الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الاعلام في الايام الاخيرة، لمجرد انطلاق الدعوات للخروج بتظاهرات ضد فساد السلطة الحاكمة في الاقليم.

وتؤكد الجمعية انها بصدد رفع تقاريرها عن الانتهاكات في الاقليم الى المنظمات الدولية، التي وقع عليها الساسة في كردستان بتعهدات، لضمان حرية العمل الصحفي والاعلامي، وخالفوا نصوصها.

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