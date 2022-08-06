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مندوب العراق لدى الأمم المتحدة: نتابع ملف تشكيل لجنة دولية للاطلاع على القصف التركي

اكد المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، اليوم الجمعة، متابعة العراق لملف تشكيل لجنة دولية للاطلاع على القصف التركي لدهوك والضغط باتجاه تشكيلها.

وقال بحر العلوم من نيويورك في حديث  ان “سيادة العراق غير مسموح بخرقها من تركيا او غيرها”، مبينا ان “الوزير طلب بتشكيل لجنة دولية للاطلاع على القصف وزيارة المكان”.

وأضاف ان “العراق  يتابع الامر ويدفع باتجاه تشكيل اللجنة”، مبينا ان “العراق أوضح للأمم المتحدة بعدم جعل ارض العراق ساحة لتصفية الحسابات”، لافتا الى ان “العراق طلب من مجلس الامن قرارا يتضمن ايقاف الاعتداءات التركية على البلاد وسحب قواتها”.

وأشار بحر العلوم الى ان “استهداف قرية سكيري في قضاء العمادية بدهوك ماهو الا سلسلة للاستهدافات والأمر بالمجمل متابع مع مجلس الأمن للحصول على قرار يلزم الأتراك بإيقاف القصف المستمر”، مؤكدا “ابلاغ العراق للأمم المتحدة  بعدم رغبته بالتصعيد”.

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