ألمانيا: نثمن عالياً مساعي رئيس إقليم كوردستان لجمع الأطراف وتوحيد صفها

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، القنصل العام الألماني في إقليم كوردستان كليمنس زميتنر، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء، عبّر نيجيرفان بارزاني عن الثناء والتقدير لأعمال وجهود القنصل العام الألماني في مجال تقوية علاقات بلده مع إقليم كوردستان، آملاً له النجاح في مهامه الجديدة.

من جهته، عبر القنصل العام الألماني عن ارتياحه للعمل في إقليم كوردستان، مجدداً إبداء شكره وامتنانه لمساعدة ودعم الجهات المعنية في إقليم كوردستان لأعماله ونشاطاته خلال فترة عمله في إقليم كوردستان، وثمن عالياً دور ومساعي نيجيرفان بارزاني الرامية إلى جمع الأطراف وتوحيد صفها.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى بحث علاقات العراق وإقليم كوردستان مع ألمانيا، والعملية السياسية العراقية، وأوضاع شنگال (سنجار)، ومجموعة مسائل أخرى.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط